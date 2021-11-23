Прометей уступил Локомотиву в матче Лиги чемпионов

23 ноября в Минске в первом туре группового этапа женской Лиги чемпионов играли чемпионки двух стран - украинский СК "Прометей" и российский "Локомотив".

Первый сет прошел с преимуществом "Локомотива", который сразу повел в счете и не упустил лидерства до самой концовки (25:21).

Во второй партии превосходство россиянок было еще большим.

Самым интересным и упорным оказался третий сет. Здесь борьба шла до самого последнего розыгрыша. Волейболистки "Прометея", отставая на три очка, сумели даже выйти вперед 22:23, но выиграть так и не смогли.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины. Группа А. 1 тур

"Локомотив" (Россия) - СК "Прометей" (Украина) - 3:0 (25:21, 25:19, 25:23)