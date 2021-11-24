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Бобры сыграли в керлинг? Невероятные и забавные случаи в спорте. ВИДЕО
Спорт бывает смешным и курьезным
Чем больше в мире происходит спортивных соревнований, тем больше в сети появляется связанных с ними фейлов и курьезных случаев! Поэтому мы подготовили для вас подборку забавных моментов из мира спорта!
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