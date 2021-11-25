Мотор приехал к чемпиону Венгрии на матч ЛЧ. Текстовая трансляция

Запорожский "Мотор" проводит свой восьмой поединок на групповом этапе Лиги чемпионов по гандболу сезона 2021/22. Соперником чемпиона Украины станет венгерский "Веспрем", которого, что интересно, запорожане обыграли как раз в предыдущем поединке этого турнира. Встреча состоится на "Веспрем Арене" в одноимённом городе. Старт встречи запланирован в 19:45. Следите за поединком в текстовой трансляции на сайте UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

После первого круга группового этапа Лиги чемпионов «Мотор» имеет в своем активе шесть очков и занимает пятое место группы В. «Веспрем» занимает третью позицию, опережая запорожский клуб на 2 очка. На нашу команду ожидает очень сложный матч.

Вашему вниманию составы команд.

«Веспрем»: Корралес, Цупара, Фати Омар, Ненадич, Македа, Нильссон, Лигетвари, Маргуч, Лауге Шмидт, Штрлек, Лукас, Благотиншек, Мае, Илич, Лекаи, Сипос.

«Мотор»: Комок, Вьюник, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина, Кравченко, Козакевич, Горига, Себетич, Донцов, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

"Веспрем" (Венгрия) - "Мотор" (Запорожье, Украина) 0:0

Второй тайм

Первый тайм