Юношеская сборная Украины потерпела первое поражение на турнире в EEVZA

В Ереване (Армения) состоялся матч четвертого тура чемпионата Восточно-Европейской волейбольной ассоциации (EEVZA). Сборная Украины сыграла с командой Польши.

На этом турнире поляки еще ни разу не проигрывали. Старт встречи наша сборная проиграла с разницей в 7 мячей, во второй партии и вовсе разница составила 9 очков. Заключительный отрезок сюрпризов не принес и матч закончился победой Польши. Теперь сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат EEVZA 2021 года. Юноши U-18

Ереван (Армения). 25 ноября

Украина - Польша

0:3 (18:25, 16:25, 20:25)