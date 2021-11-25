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Юношеская сборная Украины потерпела первое поражение на турнире в EEVZA
Наша команда потерпела сокрушительное поражение
В Ереване (Армения) состоялся матч четвертого тура чемпионата Восточно-Европейской волейбольной ассоциации (EEVZA). Сборная Украины сыграла с командой Польши.
На этом турнире поляки еще ни разу не проигрывали. Старт встречи наша сборная проиграла с разницей в 7 мячей, во второй партии и вовсе разница составила 9 очков. Заключительный отрезок сюрпризов не принес и матч закончился победой Польши. Теперь сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице.
Чемпионат EEVZA 2021 года. Юноши U-18
Ереван (Армения). 25 ноября
Украина - Польша
0:3 (18:25, 16:25, 20:25)
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