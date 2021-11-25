  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Юношеская сборная Украины потерпела первое поражение на турнире в EEVZA
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Юношеская сборная Украины потерпела первое поражение на турнире в EEVZA

Другие виды
(1 голосов)

Наша команда потерпела сокрушительное поражение

Юношеская сборная Украины потерпела первое поражение на турнире в EEVZA

Новина українською

В Ереване (Армения) состоялся матч четвертого тура чемпионата Восточно-Европейской волейбольной ассоциации (EEVZA). Сборная Украины сыграла с командой Польши.

На этом турнире поляки еще ни разу не проигрывали. Старт встречи наша сборная проиграла с разницей в 7 мячей, во второй партии и вовсе разница составила 9 очков. Заключительный отрезок сюрпризов не принес и матч закончился победой Польши. Теперь сборная Украины занимает второе место в турнирной таблице.

Чемпионат EEVZA 2021 года. Юноши U-18
Ереван (Армения). 25 ноября
Украина - Польша
0:3 (18:25, 16:25, 20:25)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юношеская сборная Украины (U-18)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...