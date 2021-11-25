Мотор не справился с Веспремом в матче группового этапа Лиги чемпионов

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Мотор" принимал венгерский Веспрем. Стоит отметить, что вместо Юрия Кубатко на выездную игру отправился Эдуард Кравченко..

Со старта матча на площадке шла равная игра. Запорожцы не уступали хозяевам. Переломный момент произошел при счете 9:8 в пользу "Мотора". Венгрский клуб сделали рывок 8:0 и первый тайм завершили с "+5" в свою пользу.

Во втором тайме хозяева удержали свое преимущество. Запорожцы так и не смогли вернуть интригу в противостояние.

Лига чемпионов. Группа В.

"Веспрем" – "Мотор" – 36:29 (18:13).