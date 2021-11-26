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Мотор проигрывает Веспрему в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО
Обзор очередного поединка запорожцев в еврокубке
фото - ГК Мотор
Мотор в матче восьмого тура группового этапа Лиги Чемпионов на выезде проиграл грозному венгерскому Веспрему (29:36).
Мотор: Вьюник (31%), Комок (10%); Малашинскас (2/4), Пуховский (5/9), Денисов (1/2), Турченко (1/2), Молина, Кравченко, Козакевич(3/6), Донцов (1/3), Шебетич (2/6), Горига (3/8), Касай, Васильев (3/3), Бохан (8/9), Тютюнник.
Мотор остается на проходном шестом месте в группе B, а следующий матч в Лиге Чемпионов украинский клуб проведет 1 декабря против Фленсбурга-Хандевитта.
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