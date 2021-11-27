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Ольга Харлан прошла блиц 20 вопросов за 2 минуты от Red Bull
Интересные вопросы, отличные ответы
Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прошла мини-блиц и ответила на 20 вопросов за 2 минуты от Red Bull.
Напомним, ранее Сергей Стаховский
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