  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Ольга Харлан прошла блиц 20 вопросов за 2 минуты от Red Bull
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ольга Харлан прошла блиц 20 вопросов за 2 минуты от Red Bull

Другие виды
(1 голосов)

Интересные вопросы, отличные ответы

Ольга Харлан прошла блиц 20 вопросов за 2 минуты от Red Bull

Red Bull Content Pool / Vadym Herasymenko / Wheel Bree

UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан прошла мини-блиц и ответила на 20 вопросов за 2 минуты от Red Bull.

Напомним, ранее Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ольга Харлан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...