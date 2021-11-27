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Карлсен и Непомнящий разыграли вторую ничью в матче за шахматную корону планеты
Достойные соперники
Вторая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам завершилась вничью. Белыми согласно очередности играл Карлсен. Российскому претенденту пришлось обороняться черными. В завершающей стадии поединка Карлсен немного подергал Непомнящего на эндшпиле после размена ферзей и взятия пешки, но россиянин спокойно удержал равенство.
Счет стал 1:1.
Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определен, шахматисты сыграют тай-брейк.
Далее партии запланированы на 28 и 30 ноября, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря. Тай-брейк (при необходимости) будет назначен на 15 декабря.
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