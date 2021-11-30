Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на эстафету второго этапа Кубка мира

В четверг, 2 декабря, начнется второй этап Кубка мира по биатлону. Он будет проходить в шведском Эстерсунде.

Тренер мужской сборной Украины перед вторым этапом в Эстерсунде внес изменения в состав команды. В частности, в нем появились Артем Прима и Тарас Лесюк – биатлонисты команды "А", пропускавшие старт сезона, восстанавливаясь после коронавируса.

В комментарии Суспильне Спорт главный тренер мужской команды Юрай Санитра сообщил, что уже определился с составом команды на эстафету. Планируется, что выступят там Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко - биатлонная четверка сборной Украины на прошедшем в Поклюке чемпионате мира-2021.