Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрай Санитра назвал состав сборной Украины на эстафету второго этапа Кубка мира
Он не изменился с ЧМ в Поклюке
xsport.ua
В четверг, 2 декабря, начнется второй этап Кубка мира по биатлону. Он будет проходить в шведском Эстерсунде.
Тренер мужской сборной Украины перед вторым этапом в Эстерсунде внес изменения в состав команды. В частности, в нем появились Артем Прима и Тарас Лесюк – биатлонисты команды "А", пропускавшие старт сезона, восстанавливаясь после коронавируса.
В комментарии Суспильне Спорт главный тренер мужской команды Юрай Санитра сообщил, что уже определился с составом команды на эстафету. Планируется, что выступят там Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Богдан Цымбал и Антон Дудченко - биатлонная четверка сборной Украины на прошедшем в Поклюке чемпионате мира-2021.
Популярное сейчас
- Матч с Ворсклой ничему не научил Динамо. О чём говорить после 16 тура УПЛ
- Российский миллиардер, интересовавшийся Волынью, выкупает Сент-Этьен
- Бразилец Шахтера рассказал, что задумывался об украинском гражданстве
- Мотор проигрывает Веспрему в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций