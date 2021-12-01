  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Титулованный украинский гребец умер из-за коронавируса
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Титулованный украинский гребец умер из-за коронавируса

Другие виды
(1 голосов)

Большая трагедия

Титулованный украинский гребец умер из-за коронавируса

Фото - Facebook

Новина українською

Федерация каноэ Украины сообщила, что в 24-летнем возрасте скончался украинский тренер Борислав Бизу.

В середине ноября у Бизу диагностировали сложную форму коронавируса, у него начался сепсис. Врачам Одесской областной больницы спасти жизнь спортсмена не удалось.

Бизу на юниорском и молодежном уровне завоевал 10 медалей (3-1-6) на чемпионатах мира и Европы и превзошел по количеству наград двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

Пять лет назад у Борислава Бизу диагностировали системную красную волчанку – гребец завершил карьеру и перешел на тренерскую работу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: гребля на байдарках и каноэ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...