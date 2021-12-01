Титулованный украинский гребец умер из-за коронавируса

Федерация каноэ Украины сообщила, что в 24-летнем возрасте скончался украинский тренер Борислав Бизу.

В середине ноября у Бизу диагностировали сложную форму коронавируса, у него начался сепсис. Врачам Одесской областной больницы спасти жизнь спортсмена не удалось.

Бизу на юниорском и молодежном уровне завоевал 10 медалей (3-1-6) на чемпионатах мира и Европы и превзошел по количеству наград двукратного олимпийского чемпиона Юрия Чебана.

Пять лет назад у Борислава Бизу диагностировали системную красную волчанку – гребец завершил карьеру и перешел на тренерскую работу.