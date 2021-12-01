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Нельзя проигрывать: Мотор принимает немцев в Лиге чемпионов. Текстовая трансляция
Ещё один матч жизни для нашей команды
Фото: ГК Мотор / Автор неизвестен
В среду, 1 декабря, запорожский "Мотор" проведёт девятый матч текущего сезона в гандбольной Лиге чемпионов. Поединок состоится на домашней арене чемпионов Украины, Дворце спорта "Юность", и начнётся в 19:45 по Киеву. Следить за игрой мы вам предлагаем в текстовой трансляции на UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять трансляцию, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
"Мотор" продолжает боротся за 5-6 места, которые дадут право нашей команде выйти из групы. Украинцы соревнуются с бухарестским «Динамо», «Порту» и, собственно, с немцами.
"Мотор" (Запорожье, Украина) - "Фленсбург-Хандевитт" (Фленсбург и Хандевитт, Германия) 0:0
Второй тайм
Первый тайм
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