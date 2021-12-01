Мотор не испытал трудностей в матче группового этапа Лиги чемпионов с немецким Фленсбург-Хандевитт

В среду, 1 декабря, запорожский "Мотор" провел девятый матч текущего сезона в гандбольной Лиге чемпионов.

Поединок начался не самым лучшим образом для украинского клуба. Уже со старта "Мотор" позволил соперникам выйти вперед, но спустя некоторое время запорожский клуб все же смог завладеть преимуществом и вскоре увеличить его. Во втором тайме подопечные Гинтараса Савукинаса сумели дожать соперника и одержать уверенную победу.

"Мотор" выиграл 4 матча из 9-ти, набрал 8 очков и поднялся в группе на 5-е место. В следующем туре 9 декабря "Мотор" сыграет на выезде из "Динамо" (Бухарест).

Лига чемпионов 2021/2022. Группа В. 9 тур.

"Мотор" (Украина) - "Фленсбург-Хандевитт" (Германия) - 31:22