Карлсен и Непомнящий сыграли вничью в пятой партии матча за титул чемпиона мира

Пятая партия матча за титул чемпиона мира по шахматам завершилась вничью. Белыми фигурами играл претендент — россиянин Ян Непомнящий. Защищающему титул чемпиону мира норвежцу Магнусу Карлсену достались чёрные фигуры. Счёт стал 2,5:2,5.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Завтра, 2 декабря, шахматистов ждёт день отдыха. Далее партии запланированы на 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря.