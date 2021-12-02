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Мотор уверенно бьет немцев в матче Лиги Чемпионов. ВИДЕО
Реванш от запорожцев
фото - ГК Мотор
Мотор в матче девятого тура группового этапа Лиги Чемпионов обыграл Фленсбург-Хандевитт (31:22) и отомстил немцам за недавнее поражение на чужой площадке (27:34).
Мотор поднялся на пятое место в турнирной таблице группы B, а следующий матч в Лиге Чемпионов украинский клуб проведет 9 декабря на выезде против Динамо из Бухареста.
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