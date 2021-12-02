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Украинская каратистка признана лучшей в мире
Она возглавила рейтинг
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Анжелика Терлюга названа лучшей каратисткой года в мире.
В обновленном рейтинге спортсменов, который представила Всемирная федерация каратэ, в категории до 55 кг, первую строчку заняла Анжелика Терлюга.
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