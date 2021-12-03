Безумные фрик-драки из Таиланда: бой в телефонной будке и борьба фитнес-моделей. ВИДЕО

До недавних пор бой между эпатажным актером Никитой Джигурдой и не менее эпатажным российским депутатом Виталием Милоновым для нас был одним из самых удивительных фрик-противостояний на просторах интернета.

Однако мы встретили бешеный промоушен из Таиланда и поняли, что нет предела человеческой фантазии, когда речь идет о драках между фриками. В этом ролике мы расскажем вам о скандальном Бойцовском цирке!

Когда мы прочитали словосочетание «бойцовский цирк», то подумали, что речь пойдет о Теофимо Лопесе, Коноре Макгрегоре или о других атлетах, которые любят чесать языком и играть на публику. Мы никогда так не ошибались, ведь цирк – это не метафора, а лучшее описание того, что происходит во фрик-промоушене.