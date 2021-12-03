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Магнус Карлсен одержал победу над Непомнящим

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Теперь Магнус вышел вперед

Магнус Карлсен одержал победу над Непомнящим

Новина українською

Шестая партия матча ЧМ завершилась на 136-м ходу победой норвежца Магнуса Карлсена, который играл белыми фигурами. Яну Непомнящему достались чёрные фигуры. Напомним, предыдущие пять партий завершились вничью.

Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.

Следующая, седьмая, партия состоится завтра, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря.

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В статье: Магнус Карлсен Ян Непомнящий
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