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Магнус Карлсен одержал победу над Непомнящим
Теперь Магнус вышел вперед
Шестая партия матча ЧМ завершилась на 136-м ходу победой норвежца Магнуса Карлсена, который играл белыми фигурами. Яну Непомнящему достались чёрные фигуры. Напомним, предыдущие пять партий завершились вничью.
Матч состоит из 14 партий в классические шахматы. Если по их итогам победитель не будет определён, шахматисты сыграют тай-брейк.
Следующая, седьмая, партия состоится завтра, 4 декабря. Далее партии запланированы на 5, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 декабря.
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