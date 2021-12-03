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Национальная команда Украины по фристайлу добыла бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии
Украинцы показали мастер класс
Фото: Твиттер НОК
Украинская команда получила бронзовую медаль на чемпионате мира по фристайлу в командной миксте.
Напомним, что этап мирового фристайла проходит в Финляндии.
БРОНЗА!!!????????⛷— НОК України (@OlympicUA) December 3, 2021
Українські фристайлісти Олександр Абраменко, Дмитро Котовський та Анастасія Новосад здобувають бронзову нагороду у міксті (змаганнях змішаних команд) на Кубку світу з лижної акробатики, що проходить у Фінляндії. pic.twitter.com/hNHk3oBKeM
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