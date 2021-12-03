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Национальная команда Украины по фристайлу добыла бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии

Другие виды
(1 голосов)

Украинцы показали мастер класс

Национальная команда Украины по фристайлу добыла бронзу на этапе Кубка мира в Финляндии

Фото: Твиттер НОК

Новина українською

Украинская команда получила бронзовую медаль на чемпионате мира по фристайлу в командной миксте.

Напомним, что этап мирового фристайла проходит в Финляндии.

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