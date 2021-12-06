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Алексей Середа - чемпион мира по прыжкам в воду
Украинец опередил всех
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Киеве на юниорском чемпионате мира украинец Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду.
15-летний спортсмен победил в индивидуальном прыжке в группе B (вышка 10 метров). Это 5-я медаль Украины на юниорском ЧМ.
Ещё один украинец Даниил Аванесов показал четвертый результат.
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Источник:XSport.ua
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