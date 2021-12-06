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Алексей Середа - чемпион мира по прыжкам в воду

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Украинец опередил всех

Алексей Середа - чемпион мира по прыжкам в воду

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В Киеве на юниорском чемпионате мира украинец Алексей Середа стал чемпионом мира по прыжкам в воду.

15-летний спортсмен победил в индивидуальном прыжке в группе B (вышка 10 метров). Это 5-я медаль Украины на юниорском ЧМ.

Ещё один украинец Даниил Аванесов показал четвертый результат.

Алексей Середа - чемпион мира по прыжкам в воду - изображение 1

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В статье: Алексей Середа
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Источник:
XSport.ua

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