Прометей в четырех партиях проиграл Жешуву. Как это было

UA-Футбол следит за матчем Лиги чемпионов по волейболу между женскими командами "Прометей" и "Жешувом". Встреча состоится во вторник, 7 декабря, в дворце спорта "Юность" в Запорожье. Старт игры запланирован на 19:00 по Киеву. Следить за ходом встречи вы можете прямо в этой новости ниже в нашем текстовом онлайне. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию с матча.

Польские волейболистки с победы стартовали в группе А нынешнего турнира. На своей площадке они одержали победу со счетом 3:2 над немецким клубом «Дрезднер». К сожалению, наша команда проиграла "Локомотиву" 0:3.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 17:25

Небольшие итоги матча. Начали игру мы очень уверенно, даже вели в первой партии, но концовка нам не удалась. Второй сет волейболистки "Прометея" провалили и уже казалось, что шансов никаких нет. Но, в третей партии нашим девушкам удалось показать характер. Мы отыгрались с 1:6 и выиграли 25:20. Увы, но на 4 сет нас не хватило. Итог - 1:3.

Матч окончен. Мы проиграли 1:3

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 17:24. . Баджема и Стенс приносят победу в матче для Жешува.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 15:22. Баджема и Стенс забивают мяч в площадку. Увы...

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 15:20. Дудник и Казанова отметились точными атаками.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 13:19. Слишком далеко мы отпустили соперниц. Очень мало шансов у нас осталось.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 11:17. Никак не можем сократить отставание. Наш блок явно не справляется. Ещё и Баджема поймал кураж.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 10:15 Баджема нас прощает, но тут же Казанова ошибается на подаче.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 9:14. Команды обменялись ошибками. Димитрова не попала в площадку.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 8:12. Казанова нам приносит три очка. Но не поздно ли?

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:12. Хорошая доводка от Благоевич и атака от Онорио.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:11. Никак не можем справится с подачей Стенс. Снова начали ошибатся в защите.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:9. Ейс от Стенсл и отличная атака от Баджемы. Мы теряем контроль над игрой.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:6. Китипова и Кзанова не попадают в площадку, но за них исправилась Мелюшкина.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 4:4. Команды в начали сета обмениваются точными атаками. У нас отличилась Дудник.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 2:3. Онорио выводит Жешув вперёд. Очень равная и нервная игра сейчас.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 1:1. Анисова и Баджема обменялись результативными атаками.

Четвертый сет начался!!!

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20. Казанова нам приносит победу в сете. Это фантастика. Мы проигрывали 1:6. Вот это характер.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 24:20. Очень сильные и точные атаки от Казановы и Тодоровой. Это фантастика.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 21:20 Не розобрались Китипова и Гейко в защите. Отдали мяч соперницам. Мелюшкина забивает из шестой зоны.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 19:19. Димитрова и Китипова отлично играют на блоке и мы уже выходим вперёд. Но тут-те Баджема сравнивает счёт.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 17:18. Тодорова и Казанова сравнивают счёт, но тут же наша легионерка ошибается на подаче.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 15:17. Две точные атаки от Баджемы. Опять отпускаем соперниц.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 15:15. Баджема не попадает в площадку. Счёт равный.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 14:15. Хорошая атака от Казановы. Мы выиграли очень важный мяч. Ошибка от Онорио. Разрыв минимальный.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 12:15. Отличный блок от Мелюшкиной и Казановы и ошибка соперниц в атаке.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 9:14. Китипова ошибается в атаке и тут-же не смогли принять подачу. Казалось бы, что шанс появился, но соперницы добавили в активности.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 9:11. Дудник дважды пробивает блок. Ещё и блок от Кзановы в защите. Мы начинаем догонять.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 6:11. Отличные атаки от Мелюшкиной и Димитрово, но тут-же пропускаем от Благоевич.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 4:10. Очень здорово играют полячки в защите. Они поднимают всё, что летит.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 3:8. Димитрова на блоке сыграла неуверенно. И ещё и Рапач забивает в первую зону.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 3:6. Две подряд ошибки от соперниц в атаке. Подача Казановы помогает нам.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 1:6. Онорио ошиблась на подача, но в следующей атаке отлично сыграла Рапач. Это какой-то страшный сон.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 0:3. Анисова не смогла переиграть блок. Ужасное начало сета.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 0:2. Казанова дважды отправляет мяч в аут.

Третий сет начался!!!

Сет окончен!!!

Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25. Разгромно проигрываем мы второй сет.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 13:23. Рапач снова переиграла наш блок, но потом ошиблась на подаче.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 12:22. Изабелла Рапач уверенно переиграла наш блок.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 11:22. Три подряд ошибки от Димитровой. Не идёт у нас игра первым темпом.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 10:20. Димитрова ошибается и отправляет мяч в аут. Ещё и на блоке мы играет неуверенно.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 10:17. Два блока от Дудник и Димитровой.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 8:17. Наши волейболистки смотрятся очень нервно. Ничего не получается в атаке и в защите. Дудник снова отправляет мяч в аут.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 7:15. Димитрова ошибается и ейс от Благоевич.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 7:13. Две результативные атаки от Юрчик и Благоевич. Это уже погром.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 7:11. Ничего не можем мы поделать с мощными атаками соперниц. К тому же, много ошибаемся и сами.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 5:10. Ейс от Стенсл и всё уже очень плохо для нас.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 5:8. Две потери от Анисовой и соперницы уходят в отрыв.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 4:6. Анисова сыграла здорово, но мы опять пропускаем с шестой зоны.

Прометей" - "Жешув" 20:25, 3:4. Наши никак не могут сыграть на блоке, но соперницы дарят мяч на подаче.

"Прометей" - "Жешув" 20:25, 2:2. Команды обменялись точными атаками. У нас отличились Анае и Димитрова.

Второй сет начался!!!

Первый сет мы проиграли!!!

"Прометей" - "Жешув" 20:25. Казанова снова реализовывает свою атаку, но Онорио нас огорчает.

"Прометей" - "Жешув" 19:22. Упускаем мы нить игры. Соперницы уже ведут в три мяча. Игра на приёме у нас не получается.

Прометей" - "Жешув" 19:20. Казанова вколотила мяч в площадку, но тут же Димитрова ошиблась на подаче. Увы, мы уже уступаем.

Прометей" - "Жешув" 18:17. Анисова и Анае вколачивают мяч и мы снова впереди.

Прометей" - "Жешув" 16:16. Две атаки от Благоевич и счёт равный.

"Прометей" - "Жешув" 16:14. Команды обменялись точными атаками. У нас отличилась Казанова.

"Прометей" - "Жешув" 14:13. Точные атаки от Казановы и Мелюшкиной и мы снова впереди.

"Прометей" - "Жешув" 12:12. Баджема не попала в площадку, но в следующей атаке пробила наш блок Онорио. Счёт равный.

"Прометей" - "Жешув" 11:10. Отличная атака от Димитровой, но тут же пропускаем от Венерской. И ошибка от Анеи.

"Прометей" - "Жешув" 10:7. Три результативные атаки от нашего капитана Анисовой. Мы отрываемся.

"Прометей" - "Жешув" 7:6. Анисова пробивает в шестую зону, но тут же мы пропускаем от Онорио.

"Прометей" - "Жешув" 6:5 Соперницы сравнивают счёт после атак Онорио и Юрчик. Анисова выводит Прометей вперёд. Нервное начало матча.

"Прометей" - "Жешув" 3:1. Наша команда после двух ошибок соперниц выходят вперёд. И отличная атака от Анае. Мы отрываемся.

Первый сет начался. Болеем за нашу команду!!!