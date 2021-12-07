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Прометей в четырех партиях проиграл Жешуву. Как это было
Пока украинская команда замыкает таблицу
Фото: ВК Прометей / Автор неизвестен
UA-Футбол следит за матчем Лиги чемпионов по волейболу между женскими командами "Прометей" и "Жешувом". Встреча состоится во вторник, 7 декабря, в дворце спорта "Юность" в Запорожье. Старт игры запланирован на 19:00 по Киеву. Следить за ходом встречи вы можете прямо в этой новости ниже в нашем текстовом онлайне. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию с матча.
Польские волейболистки с победы стартовали в группе А нынешнего турнира. На своей площадке они одержали победу со счетом 3:2 над немецким клубом «Дрезднер». К сожалению, наша команда проиграла "Локомотиву" 0:3.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 17:25
Небольшие итоги матча. Начали игру мы очень уверенно, даже вели в первой партии, но концовка нам не удалась. Второй сет волейболистки "Прометея" провалили и уже казалось, что шансов никаких нет. Но, в третей партии нашим девушкам удалось показать характер. Мы отыгрались с 1:6 и выиграли 25:20. Увы, но на 4 сет нас не хватило. Итог - 1:3.
Матч окончен. Мы проиграли 1:3
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 17:24. . Баджема и Стенс приносят победу в матче для Жешува.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 15:22. Баджема и Стенс забивают мяч в площадку. Увы...
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 15:20. Дудник и Казанова отметились точными атаками.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 13:19. Слишком далеко мы отпустили соперниц. Очень мало шансов у нас осталось.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 11:17. Никак не можем сократить отставание. Наш блок явно не справляется. Ещё и Баджема поймал кураж.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 10:15 Баджема нас прощает, но тут же Казанова ошибается на подаче.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 9:14. Команды обменялись ошибками. Димитрова не попала в площадку.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 8:12. Казанова нам приносит три очка. Но не поздно ли?
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:12. Хорошая доводка от Благоевич и атака от Онорио.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:11. Никак не можем справится с подачей Стенс. Снова начали ошибатся в защите.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:9. Ейс от Стенсл и отличная атака от Баджемы. Мы теряем контроль над игрой.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 5:6. Китипова и Кзанова не попадают в площадку, но за них исправилась Мелюшкина.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 4:4. Команды в начали сета обмениваются точными атаками. У нас отличилась Дудник.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 2:3. Онорио выводит Жешув вперёд. Очень равная и нервная игра сейчас.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20, 1:1. Анисова и Баджема обменялись результативными атаками.
Четвертый сет начался!!!
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 25:20. Казанова нам приносит победу в сете. Это фантастика. Мы проигрывали 1:6. Вот это характер.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 24:20. Очень сильные и точные атаки от Казановы и Тодоровой. Это фантастика.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 21:20 Не розобрались Китипова и Гейко в защите. Отдали мяч соперницам. Мелюшкина забивает из шестой зоны.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 19:19. Димитрова и Китипова отлично играют на блоке и мы уже выходим вперёд. Но тут-те Баджема сравнивает счёт.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 17:18. Тодорова и Казанова сравнивают счёт, но тут же наша легионерка ошибается на подаче.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 15:17. Две точные атаки от Баджемы. Опять отпускаем соперниц.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 15:15. Баджема не попадает в площадку. Счёт равный.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 14:15. Хорошая атака от Казановы. Мы выиграли очень важный мяч. Ошибка от Онорио. Разрыв минимальный.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 12:15. Отличный блок от Мелюшкиной и Казановы и ошибка соперниц в атаке.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 9:14. Китипова ошибается в атаке и тут-же не смогли принять подачу. Казалось бы, что шанс появился, но соперницы добавили в активности.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 9:11. Дудник дважды пробивает блок. Ещё и блок от Кзановы в защите. Мы начинаем догонять.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 6:11. Отличные атаки от Мелюшкиной и Димитрово, но тут-же пропускаем от Благоевич.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 4:10. Очень здорово играют полячки в защите. Они поднимают всё, что летит.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 3:8. Димитрова на блоке сыграла неуверенно. И ещё и Рапач забивает в первую зону.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 3:6. Две подряд ошибки от соперниц в атаке. Подача Казановы помогает нам.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 1:6. Онорио ошиблась на подача, но в следующей атаке отлично сыграла Рапач. Это какой-то страшный сон.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 0:3. Анисова не смогла переиграть блок. Ужасное начало сета.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25, 0:2. Казанова дважды отправляет мяч в аут.
Третий сет начался!!!
Сет окончен!!!
Прометей" - "Жешув" 20:25, 14:25. Разгромно проигрываем мы второй сет.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 13:23. Рапач снова переиграла наш блок, но потом ошиблась на подаче.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 12:22. Изабелла Рапач уверенно переиграла наш блок.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 11:22. Три подряд ошибки от Димитровой. Не идёт у нас игра первым темпом.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 10:20. Димитрова ошибается и отправляет мяч в аут. Ещё и на блоке мы играет неуверенно.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 10:17. Два блока от Дудник и Димитровой.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 8:17. Наши волейболистки смотрятся очень нервно. Ничего не получается в атаке и в защите. Дудник снова отправляет мяч в аут.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 7:15. Димитрова ошибается и ейс от Благоевич.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 7:13. Две результативные атаки от Юрчик и Благоевич. Это уже погром.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 7:11. Ничего не можем мы поделать с мощными атаками соперниц. К тому же, много ошибаемся и сами.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 5:10. Ейс от Стенсл и всё уже очень плохо для нас.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 5:8. Две потери от Анисовой и соперницы уходят в отрыв.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 4:6. Анисова сыграла здорово, но мы опять пропускаем с шестой зоны.
Прометей" - "Жешув" 20:25, 3:4. Наши никак не могут сыграть на блоке, но соперницы дарят мяч на подаче.
"Прометей" - "Жешув" 20:25, 2:2. Команды обменялись точными атаками. У нас отличились Анае и Димитрова.
Второй сет начался!!!
Первый сет мы проиграли!!!
"Прометей" - "Жешув" 20:25. Казанова снова реализовывает свою атаку, но Онорио нас огорчает.
"Прометей" - "Жешув" 19:22. Упускаем мы нить игры. Соперницы уже ведут в три мяча. Игра на приёме у нас не получается.
Прометей" - "Жешув" 19:20. Казанова вколотила мяч в площадку, но тут же Димитрова ошиблась на подаче. Увы, мы уже уступаем.
Прометей" - "Жешув" 18:17. Анисова и Анае вколачивают мяч и мы снова впереди.
Прометей" - "Жешув" 16:16. Две атаки от Благоевич и счёт равный.
"Прометей" - "Жешув" 16:14. Команды обменялись точными атаками. У нас отличилась Казанова.
"Прометей" - "Жешув" 14:13. Точные атаки от Казановы и Мелюшкиной и мы снова впереди.
"Прометей" - "Жешув" 12:12. Баджема не попала в площадку, но в следующей атаке пробила наш блок Онорио. Счёт равный.
"Прометей" - "Жешув" 11:10. Отличная атака от Димитровой, но тут же пропускаем от Венерской. И ошибка от Анеи.
"Прометей" - "Жешув" 10:7. Три результативные атаки от нашего капитана Анисовой. Мы отрываемся.
"Прометей" - "Жешув" 7:6. Анисова пробивает в шестую зону, но тут же мы пропускаем от Онорио.
"Прометей" - "Жешув" 6:5 Соперницы сравнивают счёт после атак Онорио и Юрчик. Анисова выводит Прометей вперёд. Нервное начало матча.
"Прометей" - "Жешув" 3:1. Наша команда после двух ошибок соперниц выходят вперёд. И отличная атака от Анае. Мы отрываемся.
Первый сет начался. Болеем за нашу команду!!!
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