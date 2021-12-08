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Эпицентр-Подоляне одолели венгерский Пензюдьер в 1/16 финала Кубка Вызова

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Украинская команда оказалась сильнее

Эпицентр-Подоляне одолели венгерский Пензюдьер в 1/16 финала Кубка Вызова

Новина українською

8 декабря состоялись повторные матчи 1/16 финала розыгрыша европейского Кубка Вызова по волейболу среди мужчин.

"Эпицентр-Подоляне" встречался с венгерской командой "Пензюдьер". На этот раз номинальными хозяевами площадки являлись венгры, так по договоренности сторон оба поединка проводились в Украине.

Большую часть стартового сета лидировали волейболисты "Пензюдьера". Однако подопечные Сордила сумели догнать соперников и выйти вперед 23:25.

Во второй партии венгры все же добились успеха и сравняли счёт по партиям . А ключевым в этом матче стал третий сет.. Уже после этой партии стало все ясно. Украинцы были сильнее и в четвертом сете 23:25.

Кубок Вызова по волейболу. Сезон 2021-2022. Мужчины
1/16 финала. Второй матч
"Пензюдьер" (Венгрия) - "Эпицентр-Подоляне" (Городок, Украина)
1:3 (23:25, 25:20, 25:27, 23:25)

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В статье: Эпицентр-Подоляне
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