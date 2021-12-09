Мотор играет с бухарестским Динамо в 10-м туре Лиги Чемпионов: текстовая трансляция. LIVE

Чемпион Украины по гандболу Мотор в 19:45 по киевскому времени на выезде сыграет с Динамо из Бухареста в матче группового этапа Лиги Чемпионов.

Турнирная таблица: Виве Кельце – 14, Веспрем – 12, ПСЖ – 11, Барселона – 11, Мотор – 8, Фленсбург-Хандевитт – 7, Порту – 5, Динамо Бухарест – 4.

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Текстовая трансляция матча

Лига Чемпионов. Групповой раунд. 10-й тур

Динамо Бухарест (Румыния) – Мотор (Украина) 14:16

Составы команд:

Динамо Бухарест: Гедбан, Хайдаридад, Ракотеа, Гионеа, Гурбиндо, Диссингер, Паскуаль Гарсия, Гаврилоая, Нантес Кампос, Хумет Гаминде, Бизау, Моусави Галехмирз, Мамдух Ашем Шебиб, Милитару, Назралла, Сорендо.

Мотор: Комок, Вьюнник, Кубатко, Малашинскас, Пуховский, Денисов, Турченко, Молина Косано, Кравченко, Донцов, Себетич, Горига, Касай, Васильев, Бохан, Тютюнник.

Второй тайм:

24 минута. Не удается Мотору перевернуть ход игры – 27:29. Тайм-аут в матче.

21 минута. Донцов и Кубатко оставляют Мотор в игре – снова разница всего в один результативный броскок (26:27)!

18 минута. Три подряд мяча влетели в ворота Мотора в тот самый момент, когда появилась надежда на камбэк (23:26).

16 минута. Бохан и Касай восстановили паритет, но Бизау снова вывел румынов вперед (24:23). Еще и Кравченко не реализует свой момент.

12 минута. 21:23 – две подряд атаки пропустил Мотор, но сейчас гости проведут две минуты в большинстве.

7 минута. Горига поймал кураж – во втором тайме Дмитрий забросил уже четыре мяча (19:20).

3 минута. Два гола от Гориги, еще один результативный бросок Кравченко – Мотор сократил отставание до одного мяча (17:18).

Матч возобновился!

Статистика первого тайма:

Лидеры результативности: Нантес (Динамо Бухарест) - 9, Бохан (Мотор) - 5.

Первый тайм:

30 минута. Бохан перед перерывом в очередной раз распечатал ворота Динамо, но хозяева успели организовать свою атаку – 14:16 Мотор проигрывает после первой половины матча.

25 минута. Бохан и Нантес дважды обмениваются результативными атаками – 14:12 в пользу Бухареста.

22 минута. После тайм-аута Малашинскас и Бохан снова разогнали атаку Мотора – 11:12 не в пользу украинского клуба.

19 минута. Нантес продолжает терроризировать Мотор – 7 из 7 сегодня у 31-етнего бразильца. Динамо наращивает преимущество после неудачных бросков Донцова (11:9).

16 минута. Два подряд мяча пропустил Мотор – 8:9 не в пользу украинской команды.

13 минута. Нантес огорчил Мотор дальним броском, но и Себетич реализовал свой шанс. И все же сравнивают румыны счет (7:7).

8 минута. После сэйва Комка Горига увеличил преимущество Мотора до двух мячей (6:4). Но теперь гостям придется побегать в меньшинстве после удаления Бохана.

5 минута. 5:4 ведет Мотор – пока у гостей 100-процентная реализация атак. Отмечаем Бохана, забившего на старте матча два мяча.

Матч начался!

Добрый вечер! На UA-Футбол стартует текстовая трансляция матча Лиги Чемпионов между Мотором и Динамо из Бухареста. Поединок стартует через 15 минут – в 19:45 по Киеву.