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Анна Арнаутова и Ксения Байло завоевали серебро в синхронных прыжках
Украинки не смогли положить в копилку нашей сборной ещё одну золотую медаль
Фото: Ukrainian Diving Federation
В Киеве завершился юниорский чемпионат мира 2021 по прыжкам в воду.
В последний день соревнований Анна Арнаутова и Ксения Байло принесли серебро в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине.
Итого, в копилке сборной Украины 9 медалей на ЧМ-2021 (5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая) – первое командное место.
????????????Анна Арнаутова і Ксенія Байло поставили ????срібну крапку у виступах збірної України на домашньому чемпіонаті світу серед юніорів зі стрибків у воду, що проходив у столичному Центрі спорту "Ліко". Наші дівчата стали другими у синхроні на трампліні.— НОК України (@OlympicUA) December 9, 2021
#divingkyiv2021 pic.twitter.com/k3Dr2uORAS
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