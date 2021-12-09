Анна Арнаутова и Ксения Байло завоевали серебро в синхронных прыжках

В Киеве завершился юниорский чемпионат мира 2021 по прыжкам в воду.

В последний день соревнований Анна Арнаутова и Ксения Байло принесли серебро в синхронных прыжках на 3-метровом трамплине.

Итого, в копилке сборной Украины 9 медалей на ЧМ-2021 (5 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая) – первое командное место.