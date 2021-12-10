Мотор проигрывает матч Лиги Чемпионов в Румынии: лучшие моменты. ВИДЕО

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фото - ГК Мотор
Мотор в 10-м туре группового раунда Лиги Чемпионов на выезде проиграл аутсайдеру группы B бухарестскому Динамо (29:33).
Мотор опустился на шестое место в турнирной таблице, которое дает право на выход в 1/8 финала турнира.
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