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Мотор проигрывает матч Лиги Чемпионов в Румынии: лучшие моменты. ВИДЕО

Другие виды
(1 голосов)

Обзор очередного поединка запорожцев в еврокубках

Мотор проигрывает матч Лиги Чемпионов в Румынии: лучшие моменты. ВИДЕО

фото - ГК Мотор

Новина українською

Мотор в 10-м туре группового раунда Лиги Чемпионов на выезде проиграл аутсайдеру группы B бухарестскому Динамо (29:33).

Мотор опустился на шестое место в турнирной таблице, которое дает право на выход в 1/8 финала турнира.

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В статье: ГК Мотор (Запорожье) Лига чемпионов по гандболу
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