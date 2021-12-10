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18-летняя украинка Самуляк завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике

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Невероятный успех

18-летняя украинка Самуляк завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике

фото - ukrinform.ru

Новина українською

Светлана Самуляк на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан) заняла третье место в категории до 55 кг.

18-летняя Самуляк в двоеборье с результатом 201 кг проиграла только турчанке Гофран Белхир (203 кг) и представительнице Нигерии Адият Оларинойе (203 кг).

Самуляк стала второй в рывке (91 кг), но в толчке взяла 110 кг и не смогла побороться за золото.

Медаль Светланы Самуляк стала для украинских штангисток первой на чемпионате мира с 2013 года.

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В статье: тяжелая атлетика Светлана Самуляк
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