18-летняя украинка Самуляк завоевала бронзу на ЧМ по тяжелой атлетике

Светлана Самуляк на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте (Узбекистан) заняла третье место в категории до 55 кг.

18-летняя Самуляк в двоеборье с результатом 201 кг проиграла только турчанке Гофран Белхир (203 кг) и представительнице Нигерии Адият Оларинойе (203 кг).

Самуляк стала второй в рывке (91 кг), но в толчке взяла 110 кг и не смогла побороться за золото.

Медаль Светланы Самуляк стала для украинских штангисток первой на чемпионате мира с 2013 года.