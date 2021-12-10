Впервые в истории сразу две украинки заняли призовые места на этапе Кубка мира по фристайлу

Украинка Анастасия Новосад одержала победу на этапа Кубка мира по фристайлу, который состоялся в Руке, Финляндия. Третье место здесь тоже заняла украинка Ольга Полюк.

Благодаря этим победам, впервые в истории сразу две представительницы Украины сумели попасть на пьедестал Кубка мира.

В индивидуальных соревнованиях на этапах Кубка мира у Новосад в этом сезоне занимала четвертое и седьмое места. Полюк – 26-е и десятое места.