Другие виды
Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые в истории сразу две украинки заняли призовые места на этапе Кубка мира по фристайлу
Украинки достойно представили нашу страну
Фото: facebook.com/skifederation.ukraine
Украинка Анастасия Новосад одержала победу на этапа Кубка мира по фристайлу, который состоялся в Руке, Финляндия. Третье место здесь тоже заняла украинка Ольга Полюк.
Благодаря этим победам, впервые в истории сразу две представительницы Украины сумели попасть на пьедестал Кубка мира.
В индивидуальных соревнованиях на этапах Кубка мира у Новосад в этом сезоне занимала четвертое и седьмое места. Полюк – 26-е и десятое места.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:XSport.ua
Популярное сейчас
- Довбик забил 14-й гол в УПЛ - ВИДЕО
- Где и когда смотреть бой Ломаченко – Комми?
- Депутат ВР обратился в Нацполицию относительно угроз Селезнева Сенькиву
- Новиков стал гражданином Болгарии
- Красотка дня. Чудесная подруга лидера Шерифа и автора двух роскошных голов в этой ЛЧ. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...