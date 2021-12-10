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Впервые в истории сразу две украинки заняли призовые места на этапе Кубка мира по фристайлу

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Украинки достойно представили нашу страну

Впервые в истории сразу две украинки заняли призовые места на этапе Кубка мира по фристайлу

Фото: facebook.com/skifederation.ukraine

Новина українською

Украинка Анастасия Новосад одержала победу на этапа Кубка мира по фристайлу, который состоялся в Руке, Финляндия. Третье место здесь тоже заняла украинка Ольга Полюк.

Благодаря этим победам, впервые в истории сразу две представительницы Украины сумели попасть на пьедестал Кубка мира.

В индивидуальных соревнованиях на этапах Кубка мира у Новосад в этом сезоне занимала четвертое и седьмое места. Полюк – 26-е и десятое места.

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В статье: Анастасия Новосад Ольга Полюк
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Источник:
XSport.ua

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