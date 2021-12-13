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Пидручный: На последнем круге не хватило сил
Биатлонист прокомментировал результат гонки
Капитан мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал 7 место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
– Дмитрий, очень интересный этап: вы приняли эстафету 11-м, подняли на 6-е место, но на последнем этапе проиграли нескольким быстрым ребятам. Ваши впечатления?
– К сожалению на последнем круге не хватило сил. Первые два круга пытался подтянуться за лидерами, догонять. Но, к сожалению, на последнем круге не хватало сил. Очень трудная и напряженная гонка, высокий темп. Старался передать как можно ближе и доработать до конца как только мог.
– У Артема Примы, конечно, своя история. Он говорит, что перед стартом было тревожное состояние. Какое у вас было?
– Тревоги, в принципе, не было, но с утра уже ощущалась усталость, все-таки третий подряд соревновательный день сказывается, но большинство спортсменов также бегут третий день, все плюс-минус в равных условиях. Но усталость чувствуется, потому что две предыдущие гонки были довольно тяжелые, и сегодня на последнем круге не хватило сил и просто нечем было толкаться.
– В целом, можете занести этот этап себе в актив? В личных гонках у вас два попадания в топ-20.
– Чтобы сильно занести в актив – нет, но радует, что от гонки к гонке результаты улучшаются. Чуть-чуть неуверенная стрельба стоя, и поэтому те один-два промаха, я не могу полностью занести этот этап в актив. Но, в общем-то, этап неплохой.
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