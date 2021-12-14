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Усик, Федерер, Беленюк и другие эмоциональные победы в спорте. ВИДЕО
Именно за такие моменты мы так любим спорт
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Победа – это главная цель любого спортивного соревнования. Она бывает легкой, сложной, спорной, уверенной и так далее.
Но нам запоминаются именно эмоциональные победы: это когда спортсмен или команда побеждает, преодолев какие-либо трудности на своем пути. Именно про такие моменты мы и поговорим в этом ролике!
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