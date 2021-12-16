  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Другие виды
(1 голосов)

Хет-трик в Ташкенте

Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

фото - suspilne.media

Новина українською

Украинка Алина Марущак завоевала три золотых медали и стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике – в категории до 81 кг она в статусе действующей чемпионки Европы суммарно подняла 248 кг (113+135).

Триумф Марущак в Ташкенте получился безоговорочным – колумбийку Валерию Ривас в двоеборье Алина опередила на 9 кг, а кореянку Ким И-сыль – на 10.

Марущак стала первой украинской штангисткой с тремя золотыми наградами на одном чемпионате мира и повторила достижение Тимура Таймазова, который на чемпионате мира 1994 года в категории до 108 кг также взял золото в двоеборье, толчке и рывке.

С учетом малых наград Украина в медальном зачете чемпионата мира по тяжелой атлетике занимает третье место (4-1-1). Примечательно, что все шесть медалей завоевали женщины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: тяжелая атлетика Алина Марущак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...