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Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике
Хет-трик в Ташкенте
фото - suspilne.media
Украинка Алина Марущак завоевала три золотых медали и стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике – в категории до 81 кг она в статусе действующей чемпионки Европы суммарно подняла 248 кг (113+135).
Триумф Марущак в Ташкенте получился безоговорочным – колумбийку Валерию Ривас в двоеборье Алина опередила на 9 кг, а кореянку Ким И-сыль – на 10.
Марущак стала первой украинской штангисткой с тремя золотыми наградами на одном чемпионате мира и повторила достижение Тимура Таймазова, который на чемпионате мира 1994 года в категории до 108 кг также взял золото в двоеборье, толчке и рывке.
С учетом малых наград Украина в медальном зачете чемпионата мира по тяжелой атлетике занимает третье место (4-1-1). Примечательно, что все шесть медалей завоевали женщины.
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