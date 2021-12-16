Марущак стала первой в истории Украины абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике

Украинка Алина Марущак завоевала три золотых медали и стала абсолютной чемпионкой мира по тяжелой атлетике – в категории до 81 кг она в статусе действующей чемпионки Европы суммарно подняла 248 кг (113+135).

Триумф Марущак в Ташкенте получился безоговорочным – колумбийку Валерию Ривас в двоеборье Алина опередила на 9 кг, а кореянку Ким И-сыль – на 10.

Марущак стала первой украинской штангисткой с тремя золотыми наградами на одном чемпионате мира и повторила достижение Тимура Таймазова, который на чемпионате мира 1994 года в категории до 108 кг также взял золото в двоеборье, толчке и рывке.

С учетом малых наград Украина в медальном зачете чемпионата мира по тяжелой атлетике занимает третье место (4-1-1). Примечательно, что все шесть медалей завоевали женщины.