Романчук возглавил состав сборной Украины на чемпионат мира по плаванию

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби с 16 по 21 декабря Украину представят 10 спортсменов, сообщает НОК Украины.

Состав сборной Украины на чемпионат мира:

Мужчины: Михаил Романчук, Денис Кесиль, Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Вадим Науменко, Владислав Бухов, Максим Ткачук, Сергей Шевцов, Ростислав Крыжановский.

Женщины: Дарья Зевина.

На последнем чемпионате мира в 2018 году единственную медаль Украине принес Михаил Романчук, который завоевал золото в заплыве на 1500 метров вольным стилем.