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Романчук возглавил состав сборной Украины на чемпионат мира по плаванию
Рассчитываем на медали
На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби с 16 по 21 декабря Украину представят 10 спортсменов, сообщает НОК Украины.
Состав сборной Украины на чемпионат мира:
Мужчины: Михаил Романчук, Денис Кесиль, Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Вадим Науменко, Владислав Бухов, Максим Ткачук, Сергей Шевцов, Ростислав Крыжановский.
Женщины: Дарья Зевина.
На последнем чемпионате мира в 2018 году единственную медаль Украине принес Михаил Романчук, который завоевал золото в заплыве на 1500 метров вольным стилем.
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