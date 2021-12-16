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Романчук возглавил состав сборной Украины на чемпионат мира по плаванию

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Рассчитываем на медали

Романчук возглавил состав сборной Украины на чемпионат мира по плаванию

Новина українською

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Абу-Даби с 16 по 21 декабря Украину представят 10 спортсменов, сообщает НОК Украины.

Состав сборной Украины на чемпионат мира:

Мужчины: Михаил Романчук, Денис Кесиль, Александр Желтяков, Владимир Лисовец, Вадим Науменко, Владислав Бухов, Максим Ткачук, Сергей Шевцов, Ростислав Крыжановский.

Женщины: Дарья Зевина.

На последнем чемпионате мира в 2018 году единственную медаль Украине принес Михаил Романчук, который завоевал золото в заплыве на 1500 метров вольным стилем.

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В статье: плавание Михаил Романчук
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