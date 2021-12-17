Зима уже здесь. Киев принимает Double Triple Winter 2021

С 17 по 19 декабря в Киеве уже в третий раз пройдет Double Triple Snow Fest. Это уникальное мероприятие, которое дарит возможность сноубордистам и лыжникам со всего мира показать свое мастерство прямо в центре Киева возле Арки Дружбы народов, а зрителям погрузиться в атмосферу драйва. Первым спортивным партнером фестиваля выступит компания Parimatch Ukraine.

Double Triple Snow Fest – настоящий подарок для тех, кто соскучился по снегу и настоящей зиме. Тематикой оформления события станет опера, которая создаст невероятное сочетание красоты и экстрима. В рамках мероприятия пройдут соревнования, на которые приглашены спортсмены из 20-ти стран мира. Они будут соперничать в дисциплинах Air (трюки на трамплинах) и Jib (трюки на перилах). Общий призовой фонд составляет более 16 тысяч евро. Кстати, в этом году только в женском зачете выступят спортсменки из шести стран.

Double Triple каждый раз удивляет ярким креативом и сюрпризами. Приходи на зону развлечений от Parimatch Ukraine и испытай удачу на интерактивном колесе фортуны, играй в аэрохоккей или держи равновесие на балансборде. А если хочешь получить подарок, ищи зайку от Parimatch Ukraine и делай спортивные прогнозы на победителей.

Не мешкайте и запланируйте себе выходные наполненные атмосферой зажигательного зимнего праздника!