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Украинские волейболистки Хмель и Лазаренко выиграли молодежный чемпионат мира
Молодцы, девушки
cev.eu
Украинские волейболистки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко стали чемпионками мира по пляжному волейболу в возрасте до 21 года.
Убедительные победы на групповом этапе турнира позволили нашим спортсменкам с первого места выйти в плэй-офф. В поединках на вылет украинки выиграли у волейболисток из Италии, России и Швейцарии.
В финальном поединке Украина победила Испанию со счетом 2-1 (21-17; 18-21; 17-15).
В истории украинского волейбола это второе золото – в 2011 году Сергей Попов и Валерий Самодай одержали победу на мировом первенстве.
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