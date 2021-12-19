Украинские волейболистки Хмель и Лазаренко выиграли молодежный чемпионат мира

Украинские волейболистки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко стали чемпионками мира по пляжному волейболу в возрасте до 21 года.

Убедительные победы на групповом этапе турнира позволили нашим спортсменкам с первого места выйти в плэй-офф. В поединках на вылет украинки выиграли у волейболисток из Италии, России и Швейцарии.

В финальном поединке Украина победила Испанию со счетом 2-1 (21-17; 18-21; 17-15) .

В истории украинского волейбола это второе золото – в 2011 году Сергей Попов и Валерий Самодай одержали победу на мировом первенстве.