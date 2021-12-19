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Украинские волейболистки Хмель и Лазаренко выиграли молодежный чемпионат мира

Другие виды
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Молодцы, девушки

Украинские волейболистки Хмель и Лазаренко выиграли молодежный чемпионат мира

cev.eu

UA-Футбол
Новина українською

Украинские волейболистки Ангелина Хмель и Татьяна Лазаренко стали чемпионками мира по пляжному волейболу в возрасте до 21 года.

Убедительные победы на групповом этапе турнира позволили нашим спортсменкам с первого места выйти в плэй-офф. В поединках на вылет украинки выиграли у волейболисток из Италии, России и Швейцарии.

В финальном поединке Украина победила Испанию со счетом 2-1 (21-17; 18-21; 17-15).

В истории украинского волейбола это второе золото – в 2011 году Сергей Попов и Валерий Самодай одержали победу на мировом первенстве.

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В статье: волейбол
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