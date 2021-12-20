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Романчук с лучшим результатом вышел в финал чемпионата мира по плаванию
Украинец идет за золотом
Михаил Романчук показал лучший результат в предварительных заплывах на 1500 метров вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде в Дубае (ОАЭ).
Романчук проплыл дистанцию за 14:24.76, следом финишировали Ахмед Хафнауи (+1,01), Флориан Велльброк (+1,03) и Грегорио Пальтриньери (+3,35).
Финальный заплыв чемпионата мира при участии Романчука состоится во вторник, 21 декабря.
Михаил Романчук является действующим чемпионом мира на короткой воде. Четыре года назад украинец выиграл золото с рекордом Европы (14:09.14).
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