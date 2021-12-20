  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Романчук с лучшим результатом вышел в финал чемпионата мира по плаванию
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Романчук с лучшим результатом вышел в финал чемпионата мира по плаванию

Другие виды
(1 голосов)

Украинец идет за золотом

Романчук с лучшим результатом вышел в финал чемпионата мира по плаванию

Новина українською

Михаил Романчук показал лучший результат в предварительных заплывах на 1500 метров вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде в Дубае (ОАЭ).

Романчук проплыл дистанцию за 14:24.76, следом финишировали Ахмед Хафнауи (+1,01), Флориан Велльброк (+1,03) и Грегорио Пальтриньери (+3,35).

Финальный заплыв чемпионата мира при участии Романчука состоится во вторник, 21 декабря.

Михаил Романчук является действующим чемпионом мира на короткой воде. Четыре года назад украинец выиграл золото с рекордом Европы (14:09.14).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: плавание Михаил Романчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...