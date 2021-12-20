Романчук с лучшим результатом вышел в финал чемпионата мира по плаванию

Михаил Романчук показал лучший результат в предварительных заплывах на 1500 метров вольным стилем в рамках чемпионата мира на короткой воде в Дубае (ОАЭ).

Романчук проплыл дистанцию за 14:24.76, следом финишировали Ахмед Хафнауи (+1,01), Флориан Велльброк (+1,03) и Грегорио Пальтриньери (+3,35).

Финальный заплыв чемпионата мира при участии Романчука состоится во вторник, 21 декабря.

Михаил Романчук является действующим чемпионом мира на короткой воде. Четыре года назад украинец выиграл золото с рекордом Европы (14:09.14).