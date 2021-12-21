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Беленюк признан спортсменом года по версии спортивных журналистов Украины
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) представила топ-10 лучших спортсменов страны по итогам 2021 года.
По итогам голосования членов Экспертного совета первое место занял борец Жан Беленюк, который принес Украине единственное золото на Олимпийских играх в Токио.
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов)
2. Михаил Романчук (плавание) – 75
3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72
4. Александр Усик (профессиональный бокс) – 71
5. Елена Костевич (стрельба) – 48
6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34
7. Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32
8. Элина Свитолина (теннис) – 27
9. Дарья Белодед (дзюдо) – 26
10. Елена Старикова (велоспорт) – 22
Ассоциация спортивных журналистов Украины отмечает, что при составлении рейтинга приоритетными были олимпийские достижения спортсменов.
В топ-10 только два спортсмена, которые в 2021 году не выступали на Олимпиаде – боксер Александр Усик и футболист Андрей Ярмоленко.
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