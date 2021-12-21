Беленюк признан спортсменом года по версии спортивных журналистов Украины

Ассоциация спортивных журналистов Украины (АСЖУ) представила топ-10 лучших спортсменов страны по итогам 2021 года.

По итогам голосования членов Экспертного совета первое место занял борец Жан Беленюк, который принес Украине единственное золото на Олимпийских играх в Токио.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 (баллов)

2. Михаил Романчук (плавание) – 75

3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72

4. Александр Усик (профессиональный бокс) – 71

5. Елена Костевич (стрельба) – 48

6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34

7. Анастасия Савчук – Марта Федина (артистическое плавание) – 32

8. Элина Свитолина (теннис) – 27

9. Дарья Белодед (дзюдо) – 26

10. Елена Старикова (велоспорт) – 22

Ассоциация спортивных журналистов Украины отмечает, что при составлении рейтинга приоритетными были олимпийские достижения спортсменов.

В топ-10 только два спортсмена, которые в 2021 году не выступали на Олимпиаде – боксер Александр Усик и футболист Андрей Ярмоленко.