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Украина заняла 26-е место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию

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Худший результат с 2004 года

Украина заняла 26-е место в медальном зачете чемпионата мира по плаванию

Новина українською

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде Украина завоевала одну награду – накануне Михаил Романчук стал третьим в финальном заплыве вольным стилем на 1500 метров.

Помимо Романчука только Дарье Зевиной удалось квалифицироваться в медальный заплыв – украинка заняла восьмое место на дистанции 200 метров на спине.

В медальном зачете чемпионата мира Украина заняла 26-е место. Этот результат стал для сборной худшим за 17 лет.

В топ-3 медального зачета чемпионата мира в Дубае вошли США (9-9-12), Канада (7-6-2, 15) и Италия (5-5-6).

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В статье: плавание Михаил Романчук
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