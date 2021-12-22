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Прометей в напряженном матче уступил Дрезднеру в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов

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Не хватило сил

Прометей в напряженном матче уступил Дрезднеру в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов

фото - XSPORT.ua

Новина українською

22 декабря состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов по волейболу среди женщин. Действующие чемпионки Украины и лидеры нынешнего сезона в украинской Суперлиги волейболистки "Прометея" принимали немецкую команду "Дрезднер" из Дрездена.

Стартовая партия прошла под диктовку хозяек площадки. Подопечные Ивана Петкова сразу же вышли вперед и только увеличивали свой отрыв от соперниц.

Во втором сете ситуация кардинально изменилась. После равного счета 6:6 далее свои условия уже диктовали гости и выиграли партию с результатом 16:25.

Третий сет был равным. Затем при счете 12:11 в свою пользу, украинки резко прибавили ушли в отрыв 19:12 и довели дело до логичного завершения. Далее "Дрезднер" снова взял игру под свой контроль.

В укороченной пятой партии сильнее оказались гости.

Лига чемпионов по волейболу. Женщины.
Группа А. Третий тур
"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Дрезднер" (Дрезден, Германия)
2:3 (25:16, 16:25, 25:16, 14:25, 15:17)

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В статье: ВК Прометей
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