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Прометей в напряженном матче уступил Дрезднеру в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов
Не хватило сил
фото - XSPORT.ua
22 декабря состоялся матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов по волейболу среди женщин. Действующие чемпионки Украины и лидеры нынешнего сезона в украинской Суперлиги волейболистки "Прометея" принимали немецкую команду "Дрезднер" из Дрездена.
Стартовая партия прошла под диктовку хозяек площадки. Подопечные Ивана Петкова сразу же вышли вперед и только увеличивали свой отрыв от соперниц.
Во втором сете ситуация кардинально изменилась. После равного счета 6:6 далее свои условия уже диктовали гости и выиграли партию с результатом 16:25.
Третий сет был равным. Затем при счете 12:11 в свою пользу, украинки резко прибавили ушли в отрыв 19:12 и довели дело до логичного завершения. Далее "Дрезднер" снова взял игру под свой контроль.
В укороченной пятой партии сильнее оказались гости.
Лига чемпионов по волейболу. Женщины.
Группа А. Третий тур
"Прометей" (Днепропетровская область, Украина) - "Дрезднер" (Дрезден, Германия)
2:3 (25:16, 16:25, 25:16, 14:25, 15:17)
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