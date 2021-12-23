ЛГБТ сообщество в спорте. Хорошо или плохо?

Привет! Ты смотришь "Шоуспортє"! И сегодня у нас достаточно нетрадиционная тема для разговора! Уже давно никто не удивляется, когда популярный певец или актер прибегает к каминг-ауту. Среди звезд геев предостаточно. Другое дело спортсмены. Не каждый атлет решится на откровенное признание. Так или иначе, каминг-аут оказывает влияние на карьеру, особенно спортивную. Потому что есть риск, что большинство фанатов просто не поймут любимца и откажутся его поддерживать. И сейчас я расскажу тебе о 10 популярных спортсменах с нетрадиционной сексуальной ориентацией.