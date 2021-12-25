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Жан Беленюк встретился с лучшим игроком в мире CS:GO. Фото
Два чемпиона
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк встретился с лучшим игроком 2021 года CS:GO Александром Костылевым (s1mple). Соответствующее фото наш спортсмен разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Дарья Белодид
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