Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины по прыжкам в воду получила нового главного тренера
Поздравляем с назначением
https://mixsport.pro
Сборная Украины по прыжкам в воду получила нового главного тренера. Им стал Илья Кваша. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Его слова цитирует АСЖУ:
"Как бы я ни уважал президента федерации прыжков в воду Игоря Лысова и тренера Тамару Токмачеву, однако отсутствие медалей на последних Олимпиадах – это объективное основание для смены главного тренера.
Подтверждаю, что с января новым главным тренером сборной по прыжкам в воду будет Илья Кваша. Наш прославленный в прошлом прыгун выиграл конкурсный отбор и, несмотря на недоразумения с федерацией, он все-таки возглавит сборную" – сказал он.
Напомним, что ранее Гутцайт
Популярное сейчас
- Балули: До перехода в Металлист думал, что еду в страну со средневековой инфраструктурой и предрассудками
- Испанские СМИ отправляют Лунина в Англию
- Барселона пытается избавиться от ненужного форварда
- Романчук завоевал бронзу на чемпионате мира по плаванию
- Минус один холостяк. Денис Попов вчера отгулял свадьбу. ФОТО
- Мальдивы? Не слышали! Бущан с Федецкий и экс-динамовцами отправился за зимнюю охоту. ФОТО