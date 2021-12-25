Сборная Украины по прыжкам в воду получила нового главного тренера. Им стал Илья Кваша. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Его слова цитирует АСЖУ:

"Как бы я ни уважал президента федерации прыжков в воду Игоря Лысова и тренера Тамару Токмачеву, однако отсутствие медалей на последних Олимпиадах – это объективное основание для смены главного тренера.

Подтверждаю, что с января новым главным тренером сборной по прыжкам в воду будет Илья Кваша. Наш прославленный в прошлом прыгун выиграл конкурсный отбор и, несмотря на недоразумения с федерацией, он все-таки возглавит сборную" – сказал он.