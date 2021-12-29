Прометей вышел на первое место в женской Суперлиге

В Слобожанском Днепропетровской области были сыграны четыре поединка 7-го тура женского чемпионата страны по волейболу Суперлиги.

Сначала подопечные Петкова нанесли поражение луцкой команде "Волынь-Университет-ОДЮСШ", а затем одолели одного из аутсайдеров турнира "Регину-МЭГУ-ОШВСМ" из Ровно. Благодаря этим победам "Прометей" вернулся на первое место в турнирной таблице.

Чемпионат Украины по волейболу. Женщины

Суперлига.

"Аланта" (Днепр) - "Регина-МЭГУ-ОШВСМ" (Ровно)

3:1 (25:23, 25:19, 26:28, 25:16)

"Прометей" (Днепропетровская область) - "Волынь-Университет-ОДЮСШ" (Луцк)

3:0 (25:20, 25:17, 25:13)

"Волынь-Университет-ОДЮСШ" - "Аланта"

3:0 (25:14, 25:22, 25:21)

"Регина-МЭГУ-ОШВСМ" - "Прометей"

0:3 (6:25, 12:25, 13:25)