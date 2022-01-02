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Жена Усика удивляет своих поклонников просто невероятной фотосессией
Это действительно жарко
Жена чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик удивила своих поклонников новой новогодней фотосессией.
Напомним, ранее Усик
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