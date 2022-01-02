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Жена Усика удивляет своих поклонников просто невероятной фотосессией

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Это действительно жарко

Жена Усика удивляет своих поклонников просто невероятной фотосессией

UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Александра Усика (19-0; 13 КО) Екатерина Усик удивила своих поклонников новой новогодней фотосессией.

Жена Усика удивляет своих поклонников просто невероятной фотосессией - изображение 1

Жена Усика удивляет своих поклонников просто невероятной фотосессией - изображение 2

Жена Усика удивляет своих поклонников просто невероятной фотосессией - изображение 3

Напомним, ранее Усик поздравил украинцев с новым годом.

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В статье: Александр Усик
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