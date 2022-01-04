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Этап Кубка мира в Ле Рус отменён
Причиной стал коронавирус
Фото: eurosport.ru/
Этап Кубка мира в Ле Рус (Франция), который должен был состояться с 14 по 16 января, отменён сообщает Международная федерация лыжных гонок на своём официальном сайте.
Об отмене этапа объявили оргкомитет соревнований, Федерация лыжного спорта Франции и власти страны. Причиной стала растущая обеспокоенность по поводу проведения международных турниров в текущей пандемической ситуации.
Организаторы заявили, что несмотря на все усилия и новые ограничения, не могут гарантировать безопасность спортсменов, тренеров, обслуживающего персонала и зрителей.
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