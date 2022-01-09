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Гандбол. Галичанка на выезде побеждает Бриксен и становится на шаг ближе к 1/4 Европейского кубка
Прекрасный результат, девушки
Львовская "Галичанка" сыграла первый матч 1/8 финала Европейского кубка ЕГФ против итальянского "Бриксена". Украинская команда победила со счётом 36-29.
Европейский кубок ЕГФ. 1/8 финала. Первый матч
"Бриксен" (Италия) – "Галичанка" (Украина)
29:36 (16:20)
"Бриксен": Прунстер, Эдер (1), Дурнвалдер, Шотцер, Абфальтерер (1), Хилбер (1), Ди Пьетро (4), Нотдурфтер (2), Дюран Моренс (5), Укхино (3), Пернтхалер , Баббо (6), Джиларди (6), Ди Карлантонио, Виколлер.
"Галичанка": Салтанюк, М.Поляк, Дяченко (1), Голинская, Максименко, Маркевич (6), Головко, Прокопьяк (1), Мартынюк, Овчаренко, Майкут, Коновалова (7), Козак (3), Мелекесцева (2), Дмитришин (13), Т.Поляк (3).
Sporthalle Sportzone Süd (Брессаноне, Италия)
Ответный матч состоится во Львове 16-го января.
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