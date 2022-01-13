Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня сборная Украины по гандболу стартует на Евро-2022
Следите за турниром вместе с UA-Футбол!
фото - ФГУ
На групповом этапе чемпионата Европы мужская сборная Украины сыграет с Сербией (13 января), Францией (15 января) и Хорватией (17 января). В плей-офф Евро-2022 выйдут две лучших команды группы.
Состав сборной Украины на Евро-2022:
Вратари: Геннадий Комок, Максим Вьюник (оба – Мотор), Антон Терехов (Бая-Маре, Румыния);
Левые крайние: Александр Касай (Мотор), Дмитрий Артеменко (Динамо Астрахань, Россия);
Линейные: Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – Мотор);
Правые крайние: Эдуард Кравченко (Мотор), Даниил Глушак (Драгунас, Литва), Илья Близнюк (Мотор-Политехника);
Разыгрывающие: Александр Тильте (Мотор), Тарас Миноцкий (Уния Тарнув, Польша), Владислав Залевский (Динамо Астрахань, Россия);
Левые полусредние: Дмитрий Горига, Игорь Турченко (оба — Мотор), Евгений Буйненко (Маккаби Димона, Израиль);
Правый полусредний: Владислав Донцов (Мотор).
Украина в седьмой раз выступит в финальной стадии чемпионата Европы. В 26 матчах «сине-желтые» одержали две победы при одной ничьей и 23 поражениях.
Матчи чемпионата Европы по гандболу покажут телеканалы XSPORT и Спорт 1.
Популярное сейчас
- Перемога собирает экс-игроков Вереса. К команде присоединился хавбек
- Заря подписала воспитанника Динамо, Шаран прибыл в Ужгород. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Реал забирает Класико, Интер - Суперкубок, Шеве укажут на дверь? Главные новости за 12 января
- Эль Класико, суперкубок Италии и наши клубы в баскетбольных еврокубках. Что смотреть 12 января?
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Зинченко оказался в центре скандала с девушкой и тремя звездными любовницами. ФОТО