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Сегодня сборная Украины по гандболу стартует на Евро-2022

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Сегодня сборная Украины по гандболу стартует на Евро-2022

фото - ФГУ

Новина українською

На групповом этапе чемпионата Европы мужская сборная Украины сыграет с Сербией (13 января), Францией (15 января) и Хорватией (17 января). В плей-офф Евро-2022 выйдут две лучших команды группы.

Состав сборной Украины на Евро-2022:

Вратари: Геннадий Комок, Максим Вьюник (оба – Мотор), Антон Терехов (Бая-Маре, Румыния);

Левые крайние: Александр Касай (Мотор), Дмитрий Артеменко (Динамо Астрахань, Россия);

Линейные: Дмитрий Ильченко (ЦСКА, Россия), Иван Бурзак, Дмитрий Тютюнник (оба – Мотор);

Правые крайние: Эдуард Кравченко (Мотор), Даниил Глушак (Драгунас, Литва), Илья Близнюк (Мотор-Политехника);

Разыгрывающие: Александр Тильте (Мотор), Тарас Миноцкий (Уния Тарнув, Польша), Владислав Залевский (Динамо Астрахань, Россия);

Левые полусредние: Дмитрий Горига, Игорь Турченко (оба — Мотор), Евгений Буйненко (Маккаби Димона, Израиль);

Правый полусредний: Владислав Донцов (Мотор).

Украина в седьмой раз выступит в финальной стадии чемпионата Европы. В 26 матчах «сине-желтые» одержали две победы при одной ничьей и 23 поражениях.

Матчи чемпионата Европы по гандболу покажут телеканалы XSPORT и Спорт 1.

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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