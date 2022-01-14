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Украина проигрывает Сербии на старте Евро-2022: лучшие моменты матча. ВИДЕО
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фото - ehfeuro.eurohandball.com
Мужская сборная Украины в первом матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 23:31 проиграла Сербии.
Следующий поединок украинцы проведут 15 января против Франции.
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