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Украина проигрывает Сербии на старте Евро-2022: лучшие моменты матча. ВИДЕО

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Украина проигрывает Сербии на старте Евро-2022: лучшие моменты матча. ВИДЕО

фото - ehfeuro.eurohandball.com

Новина українською

Мужская сборная Украины в первом матче группового этапа чемпионата Европы со счетом 23:31 проиграла Сербии.

Следующий поединок украинцы проведут 15 января против Франции.

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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