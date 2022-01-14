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Галичанка вышла в четвертьфинал Еврокубка. Соперницам засчитано техническое поражение

Другие виды
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Из двух матчей состоялся только один

Галичанка вышла в четвертьфинал Еврокубка. Соперницам засчитано техническое поражение

Фото: ГК Галичанка / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Женский гандбольный клуб "Галичанка" без борьбы вышел в 1/4 финала Еврокубка. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Итальянскому клубу "Бриксен" присуждено техническое поражение за второй матч 1/8 финала турнира из-за неявки. Напомним, что поединок должен был состояться 16 января, однако соперницы не приедут на матч из-за вспышки коронавируса

Таким образом, "Бриксену" было засчитано поражение 10:0. Добавим, что первый матч, который все же прошел 8 января, "Галичанка" выиграла 36:29.

18 января львовянки узнают имя следующего соперника, а четвертьфиналы состоятся 12 и 19 февраля.

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В статье: гандбол
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