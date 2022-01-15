Украинка Гунько впервые в истории Украины выступит на Олимпиаде в монобобе

Украинская бобслеистка Лидия Гунько квалифицировалась на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) в дисциплине монобоб.

Наша соотечественница стала 31-й в общем зачете Всемирной серии, что и позволило ей обеспечить себе участие в главных соревнованиях четырехлетия.

Отметим, что путевки в Пекин получат представительницы 16 стран (4 страны – по 2 лицензии и еще 12 стран по 1-й).

Напомним, что Олимпиада 2022 года начнется 4 февраля в китайском Пекине.