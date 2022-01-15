Украина без шансов проигрывает Франции на Евро-2022. Как это было

Мужская сборная Украины продолжает своё выступление на чемпионате Европы 2022. Вторым соперником нашей команды станет Франция. Напомним, что в первом поединке украинцы уступили сербам 23:31, а французы одержали победу над хорватами 27:22. Из группы в следующий этап турнира выходят две лучших сборных из четырёх.

Добавим, что матч Франция - Украина начнётся 15 января в 19:00. Следить за игрой вы можете в этой новости в онлайне ниже.

Составы команд:

Франция: Брие, Десбоне, Деска, Фабрегас, Жерар, Карабатич, Конан, Конку, Легар, Ленн, Мем, Махе, Минне, Монар, Нахи, Парди, Порте, Ричардсон, Турнат

Украина: Комок, Вьюнник, Терехов, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Глушак, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов.

Прогнозы для нашей команды неутешительные. Синоптики букмекеры дают коэффициенты 1.01 - 28.00 - 27.00 в пользу Франции. Но все же, будем надеяться.

Евро-2022. Групповой этап. 2-й тур

Франция - Украина 36:23

В принципе, довольно прогнозируемый результат. Соперничать с олимпийскими чемпионами мы на данный момент не можем. Два поражения в двух матчах, и сборная Украины терпят шансы на выход из группы. Впереди еще игра с Хорватией, которая для нас не имеет какого-либо турнирного значения.

Второй тайм

61 минута. Фианльный свисток! Сборная Украины разгромно проиграла франции 36:23.

60 минута. И еще раз Турченко - ставит точку в матче. 36:23.

59 минута. Турченко красиво забросил дальним броском.

57 минута. Атака лучше защиты.Игра на атаку, когда все уже ясно.

56 минута. В контер французы еще забросили. 35:20

55 минута. Почти каждая атака завершает голом. 34:20.

54 минута. Обменялись голами. Тренер французов выпускает рахзмяться резервистов.

53 минута. 31:18.

52 минута. 30:18.

51 минута. 29:18. В контратаке. Кажется, игра окончена. Наши начинают сыпаться.

50 минута. 28:18. Французы снова доминируют

48 минута. И снова тайм-аут от тренера сборной Украины.

47 минута. Обменялись голами. 26:18.

45 минута. И сразу ответ. Спокойно французы держат дистанцию. 24:17.

45 минута. Семиметровый для сборной Украины – реализовали. 23:17

43 минута. Зелевский дальним броском через блок от перекладины! Красиво забросил!

42 минута. Убежали в быструю контру французы – реализовали. 23:15.

41 минута. Тайм-аут взял тренер сборной Украины. Нужно зарядить команду перед финальным отрезком.

40 минута. 22:15 уже. Фабрегас забросил. В гандболе Фабрегасы тоже рулят.

39 минута. Ну вот. Пропускаем в большинстве. Олимпийские чемпионы знают свое дело – отдали в линию, и все реализовали.

38 минута. А вот после апелляции доктор нашей команды получил желтую. Такое бывает не только в футболе.

37 минута. Двухминутное удаление у французов. Шансы еще есть.

36 минута. 20:14, снова мы пропускаем.

34 минута. А судья смотрит ВАР – у нас будет удаление. Горига уже сегодня уже не сыграет. Насколько тянул этот фол на удаление тяжело сказать, но решение судьи уже не изменишь. Сборная Украины осталась без своего лидера.

33 минута. 19:13. Ну что поделать, французы не отпускают в разрыве.

32 минута. Французы закинули, но Горига снова дает! 18:13.

31 минута. Горига сразу же забрасывает. 17:12.

31 минута. А французы заменили вратаря в перерыве.

31 минута. Начался второй тайм.

Выходят команды на площадку.

Первый тайм

Исполняются гимны стран.

1 минута. Начался матч, погнали!

1 минута. Французы пошли в атаку, но наши отбились.

3 минута. Лягар открывает счет в матче, но наши сразу же ответили 1:1 пока что.

3 минута. Комок пока что хорошо стоит на последней линии – наш кипер уже два броска французов отразил.

3 минута. Но буквально за минуту Франция провела две разящие атаки. 3:1.

4 минута. А вот французы получили желтую, пропустили, но тут же забросили 4-й. 4:2.

7 минута. Мем на силу кинул – без шансов для Комка.5:3 .

9 минута. Эх, выпустили Лягарда… 6:3.

10 минута. Тютюннык заработал желтую и семиметровый, который французы реализовали. 7:4.

12 минута. Снова залетает от французов. 8:4. И таймаут берет тренер сборной Франции.

13 минута. Семиметровый для \сборной Украины. И Хасай бросил мимо. Ну как так?

14 минута. Хороши все-таки французы – перевод с фланга на фланг отличный и бросок под дальнюю штангу. 9:4.

15 минута. И у нас удаление – на две минуты уходит Мурзак у сборной Украины. Ну и французы реализовывают преимущество.

16 минута. Отыгрываем один. 10:6, но еще мы полминуты в меньшинстве.

17 минута. Мы в полном составе, но французы забросили еще один.

19 минута. Контра французов. Выскочил Деска один на один и спокойно реализовал. 13:7.

20 минута. Ну а мы вот не реализовываем выход 1 на 1. Близнюк не переиграл вратаря.

22 минута. Обменялись команды голами. 14:8.

23 минута. Удаление у нашей команды. Однако наша сборная долго тягает мяч в атаке.

24 минута. И все-таки забросили французы в большинстве. Разрывы серьёзные у нас в защите. 15:8.

25 минута. Горига отдавал на фланг, но не очень хорошо. Сорвалась атака.

26 минута. Близнюк забросил и французы в меньшинстве. Но Горига снова отдает неудобный пас.

27 минута. А вот близнюк точнов угол бросил! 15:10!

29 минута. Казалось, что вроде немного отжали наши, но французы снова забросили дважды. 17:10.

30 минута. Удаление у Франции. Игрок не совсем понимает, за что, да и мы пока то тоже.

30 минута. Горига реализовывает большинство. 17:11.

30 минута. Свисток на перыв. 17:11 после первого тайма в пользу Франции!