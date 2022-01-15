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Украина играет второй матч на Евро по гандболу. Текстовая трансляция

Другие виды
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Любой результат кроме победы французов будет считаться сенсацией

Украина играет второй матч на Евро по гандболу. Текстовая трансляция

Фото: facebook.com/uhfukraine / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Мужская сборная Украины продолжает своё выступление на чемпионате Европы 2022. Вторым соперником нашей команды станет Франция. Напомним, что в первом поединке украинцы уступили сербам 23:31, а французы одержали победу над хорватами 27:22. Из группы в следующий этап турнира выходят две лучших сборных из четырёх.

Добавим, что матч Франция - Украина начнётся 15 января в 19:00. Следить за игрой вы можете в этой новости в онлайне ниже.

Составы команд:

Франция: Брие, Десбоне, Деска, Фабрегас, Жерар, Карабатич, Конан, Конку, Легар, Ленн, Мем, Махе, Минне, Монар, Нахи, Парди, Порте, Ричардсон, Турнат

Украина: Комок, Вьюнник, Терехов, Касай, Артеменко, Ильченко, Бурзак, Тютюнник, Кравченко, Глушак, Близнюк, Тильте, Миноцкий, Залевский, Горига, Турченко, Буйненко, Донцов.

Прогнозы для нашей команды неутешительные. Синоптики букмекеры дают коэффициенты 1.01 - 28.00 - 27.00 в пользу Франции. Но все же, будем надеяться.

Евро-2022. Групповой этап. 2-й тур
Франция - Украина 14:8

Второй тайм

Первый тайм

Исполняются гимны стран.

1 минута. Начался матч, погнали!

1 минута. Французы пошли в атаку, но наши отбились.

3 минута. Лягар открывает счет в матче, но наши сразу же ответили 1:1 пока что.

3 минута. Комок пока что хорошо стоит на последней линии – наш кипер уже два броска французов отразил.

3 минута. Но буквально за минуту Франция провела две разящие атаки. 3:1.

4 минута. А вот французы получили желтую, пропустили, но тут же забросили 4-й. 4:2.

7 минута. Мем на силу кинул – без шансов для Комка.5:3 .

9 минута. Эх, выпустили Лягарда… 6:3.

10 минута. Тютюннык заработал желтую и семиметровый, который французы реализовали. 7:4.

12 минута. Снова залетает от французов. 8:4. И таймаут берет тренер сборной Франции.

13 минута. Семиметровый для \сборной Украины. И Хасай бросил мимо. Ну как так?

14 минута. Хороши все-таки французы – перевод с фланга на фланг отличный и бросок под дальнюю штангу. 9:4.

15 минута. И у нас удаление – на две минуты уходит Мурзак у сборной Украины. Ну и французы реализовывают преимущество.

16 минута. Отыгрываем один. 10:6, но еще мы полминуты в меньшинстве.

17 минута. Мы в полном составе, но французы забросили еще один.

19 минута. Контра французов. Выскочил Деска один на один и спокойно реализовал. 13:7.

20 минута. Ну а мы вот не реализовываем выход 1 на 1. Близнюк не переиграл вратаря.

22 минута. Обменялись команды голами. 14:8.

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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