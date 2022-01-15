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Гандбол. Украина проиграла Франции во втором матче Евро 2022
Неудачное начало от сине-желтых
фото - ФГУ
Сборная Украины по гандболу продолжает свои выступления на Чемпионате Европы 2022.
Во втором матче европейского первенства наша команда проиграла сборной Франции. Счет встречи 36-23 (17-11; 19-12).
Отметим, что это поражение стало уже вторым для украинцев на этом турнире. Ранее сине-желтые уступили Сербии.
Чемпионат Европы 2022
Франция – Украина – 36:23 (17:11, 19:12)
Франция: Жерар, Пардин, Ленне (1), Минн (4), Лагард (4), Ричардсон (4), Мэм (2), Турна (1), Мае, Фабрегас (3), Деска (4), Порте (2), Кунку (3), Нахи (5), Конан, Брие (3).
Украина: Комок, Вьюник, Касай (1), Артеменко (2), Ильченко (1), Бурзак (2), Тютюнник, Глушак, Близнец (2), Тильте (2), Миноцкий, Залевский (2), Горыга (7), Турченко (3), Буйненко, Донцов (1).
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