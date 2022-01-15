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Гандбол. Украина проиграла Франции во втором матче Евро 2022

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Неудачное начало от сине-желтых

Гандбол. Украина проиграла Франции во втором матче Евро 2022

фото - ФГУ

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по гандболу продолжает свои выступления на Чемпионате Европы 2022.

Во втором матче европейского первенства наша команда проиграла сборной Франции. Счет встречи 36-23 (17-11; 19-12).

Отметим, что это поражение стало уже вторым для украинцев на этом турнире. Ранее сине-желтые уступили Сербии.

Чемпионат Европы 2022

Франция – Украина – 36:23 (17:11, 19:12)

Франция: Жерар, Пардин, Ленне (1), Минн (4), Лагард (4), Ричардсон (4), Мэм (2), Турна (1), Мае, Фабрегас (3), Деска (4), Порте (2), Кунку (3), Нахи (5), Конан, Брие (3).

Украина: Комок, Вьюник, Касай (1), Артеменко (2), Ильченко (1), Бурзак (2), Тютюнник, Глушак, Близнец (2), Тильте (2), Миноцкий, Залевский (2), Горыга (7), Турченко (3), Буйненко, Донцов (1).

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В статье: сборная Украины по гандболу чемпионат Европы по гандболу
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